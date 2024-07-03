Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Астане

В Астане стартовали переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином начались в Астане на полях саммита ШОС. Об этом сообщило РИА «Новости».

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