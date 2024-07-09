«Передать послание в Москву». Глава МИД Чехии вызвал посла России из-за ракетного удара в Киеве

МИД Чехии вызвал посла РФ Александра Змеевского после ракетного удара в Киеве

Фото: РИА «Новости»

Российского посла Александра Змеевского вызвал глава МИД Чехии Ян Липавский. Заявление об этом чешский министр опубликовал в соцсети X.

По словам Липавского, причиной вызова стали события, произошедшие в Киеве, где обломки ракеты упали на детскую больницу.

«Я решил вызвать российского посла. <…> Ему поручено передать послание в Москву», — написал он в социальных сетях.

Ранее Дмитрий Песков назвал «кровавой пиар-акцией» попадание ракеты ВСУ в больницу. По его мнению, случившееся в Киеве станет фоном для саммита НАТО.

Также он уверен, что трагедия произошла по той причине, что ВСУ неправильно использовали антиракету.

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