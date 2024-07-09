«Передать послание в Москву». Глава МИД Чехии вызвал посла России из-за ракетного удара в Киеве
МИД Чехии вызвал посла РФ Александра Змеевского после ракетного удара в Киеве
Российского посла Александра Змеевского вызвал глава МИД Чехии Ян Липавский. Заявление об этом чешский министр опубликовал в соцсети X.
По словам Липавского, причиной вызова стали события, произошедшие в Киеве, где обломки ракеты упали на детскую больницу.
«Я решил вызвать российского посла. <…> Ему поручено передать послание в Москву», — написал он в социальных сетях.
Ранее Дмитрий Песков назвал «кровавой пиар-акцией» попадание ракеты ВСУ в больницу. По его мнению, случившееся в Киеве станет фоном для саммита НАТО.
Также он уверен, что трагедия произошла по той причине, что ВСУ неправильно использовали антиракету.