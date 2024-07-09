«Фон для саммита НАТО». Песков объяснил, как Зеленский будет использовать трагедию в Киеве

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал попадание ракеты ВСУ в детскую киевскую больницу. По его мнению, все происходящее в Киеве — это очередная спланированная «пиар-операция на крови». Об этом Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля уверен, что трагедия произошла по той причине, что ВСУ неправильно использовали антиракету. Песков добавил, что сейчас Россия никак не может достучаться до западного мира.

«Это, действительно, трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который, наверное, мог бы сопровождать участие Зеленского в саммите НАТО», — предположил пресс-секретарь Путина.

Ранее Мария Захарова заявила, что украинское руководство сознательно разместило системы противовоздушной обороны в жилых кварталах.