Перед выборами Мосгоризбирком зафиксировал массовый вброс фейков

В день перед выборами депутатов Государственной думы в столице зафиксировали огромное количество публикаций с недостоверной информацией, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«Фейки имеют массовый характер», — процитировал ее ТАСС.

Она добавила, что на систему дистанционного электронного голосования проводят кибератаки, и они становятся все более серьезными.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что уровень развития технологий ИИ уже позволяет подменять картинку видеотрансляции в прямом эфире. Она подчеркнула, что эти технологии могут применить злоумышленники во время выборов.