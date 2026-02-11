Пенсионерке из Казахстана, обратившейся к Путину, выдали гражданство России

Полицейские из Мурманской области помогли оформить российское гражданство пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, обратившейся на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила в своем канале на платформе MAX официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кондратьева живет в России с сентября прошлого года, перебравшись к дочери. В декабре она получила вид на жительство, а теперь — гражданство. На прямую линию она обращалась из-за затруднений, с которыми столкнулась при оформлении документов.

Женщина поблагодарила сотрудников МВД за чуткость и оперативность.

Ранее о своем желании переехать в Россию заявил приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии. Он рассказал, что давно не общается с отчимом, чувствует себя русским и еще в 2024 году обратился за российским гражданством, однако пока не переехал из-за бюрократических проволочек.