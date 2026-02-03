Пасынок Сырского рассказал о планах получения паспорта России

Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван, проживающий в Австралии, заявил РИА «Новости» , что он рассматривает возможность переезда в Россию. Сырский-младший отметил, что вопрос получения гражданства пока приостановлен.

«Обновлений (по поводу получения гражданства РФ — прим. ред.) пока никаких нет. Возможность переезда в Россию рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе», — рассказал Иван.

Иван жил в семье главкома до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию. С просьбой о российском гражданстве он обратился в 2024 году.

Ранее Иван назвал своего отчима подлым и беспринципным карьеристом. Он отметил, что для Александра Сырского — деньги не пахнут, у него «идеальная» репутация.