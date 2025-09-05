Пенсионерам вернут деньги за лекарства? Власти предложили радикальную меру

В Госдуме прозвучало предложение полностью компенсировать расходы на лекарства пенсионерам с низким доходом. Такое обращение к министру здравоохранения направили депутат Сергей Миронов и глава думского комитета Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости» .

Своим предложением парламентарии рассчитывают защитить наиболее уязвимую группу россиян пенсионного возраста. Тех, чей доход ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума.

Миронов в беседе с прессой объяснил свою инициативу тем, что действующие меры поддержки для пожилых граждан минимальны. Большинство из них вынуждены выживать лишь на пенсию.

По словам парламентария, пожилые люди в России остаются одной из самых уязвимых социальных групп. У них нет ни дополнительных льгот, ни пособий. При этом пенсионерами в России числятся 40,8 миллиона человек.

Лантратова в свою очередь подчеркнула, что такая мера позволит снизить финансовое давление на пенсионеров, повысить их приверженность лечению и уменьшить количество осложнений, требующих госпитализации.

