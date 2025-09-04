Сенатор Епифанова напомнила о праве нуждающихся пенсионеров потребовать алименты от детей

Председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России», сенатор Ольга Епифанова напомнила, что пенсионеры могут получать алименты от трудоспособных детей и других близких родственников. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, соответствующее право закреплено в статье 87 Семейного кодекса РФ. Для оформления выплат следует обратиться в суд и доказать необходимость в финансовой поддержке.

Как пояснила сенатор, инстанция устанавливает размер алиментов с учетом возможностей плательщика и нужд пенсионера. Выплаты назначаются регулярно, чаще всего в фиксированной сумме.