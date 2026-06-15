Патрушев заявил о заходе в российские порты кораблей с минами на днищах

В российские порты на регулярной основе заходят торговые суда, на днищах которых закреплены магнитные мины. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, такие корабли фактически превращаются в плавучие бомбы. Российские специалисты обнаруживают и обезвреживают взрывные устройства, однако сам факт их наличия очевиден.

Патрушев отметил, что у российской стороны есть подозрения об установке этих мин на территории европейских государств. Помощник президента пояснил, что подобные действия входят в активную стратегию Запада, который тщетно пытается превентивно поразить российский флот.

«Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии», — подчеркнул он.

Ранее Патрушев раскрыл, что Запад прорабатывает планы ударов по базам ВМФ России.