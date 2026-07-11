Патрушев рассказал о планах по ликвидации Бен Ладена

ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации лидера террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Наталье Литовко заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Каждой из спецслужб была отведена своя роль. Как утверждает Патрушев, ФСБ должна была установить маяк в месте, где находился бен Ладен, после чего американская сторона должна была нанести удар.

«Попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать», — рассказал Патрушев.

Он также заявил, что впоследствии директор ЦРУ не смог объяснить, почему операция не состоялась.

Патрушев высказал мнение, что США долгое время использовали бен Ладена в своих интересах, а затем ликвидировали его, когда он «стал мешать».

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.