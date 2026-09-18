Патриарх Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Государственную думу в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Об этом сообщили на сайте Московской патриархии.

«В первый день выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IX созыва, а также региональных и муниципальных выборов, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании», — заявили в сообщении.

Члены избирательной комиссии передали патриарху два бюллетеня: один предназначался для голосования по федеральному списку партий, второй — для выбора кандидата в Госдуму по одномандатному округу. После этого он поставил отметки и отправил бюллетени в переносной ящик для голосования.

Также на выборах сегодня проголосовал председатель ГД Вячеслав Володин. Он пришел на избирательный участок в школу № 2123 имени Мигеля Эрнандеса в Москве. Спикер напомнил, что поучаствовать в голосовании можно с 18 по 20 сентября.