Пашиняну пришлось ждать встречи с Путиным почти до часу ночи

В Москве на полях Глобального атомного форума прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В целом отношения развиваются, развиваются поступательно, хорошо. Почти 11 миллиардов товарооборот — по-моему, это 34% от внешнеторгового оборота республики, 11,7 миллиарда долларов, по нашим статданным, торговый оборот Армении с Россией. Это рекордный показатель за 2024 год», — сказал Путин.

Он напомнил, что в Армении находится атомная станция, которая обеспечивает 30% электроэнергии страны. Корпорация «Росатом», по словам Путина, работает над продлением ее функционирования.

Пресс-релиз о переговорах вышел 26 сентября в 00:40. До премьера Армении Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, исполняющего обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, главу правительства Эфиопии Абий Ахмеда. Иностранные делегации приехали на Глобальный атомный форум, который открылся в музее «Атом» на ВДНХ в рамках «Мировой атомной недели».