Партия СРЗП вернет название «Справедливая Россия»

Партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» снова переименуют в «Справедливую Россию». Об этом 360.ru заявил ее лидер Сергей Миронов.

Он отметил, что по итогам съезда партия решила вернуть прежнее название и внести изменения в свой устав. Участники мероприятия обсудят подготовку к предстоящим думским выборам, а в следующем году определят кандидатов на выборах в Госдуму.

Миронов подчеркнул, что на юбилейном съезде выступил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал вступительное слово российского лидера Владимира Путина.

«Сегодня мы не закроем съезд, объявим перерыв. Чтобы делегаты ближе к лету собрались на вторую часть съезда и выбрали кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва», — уточнил Миронов.

Также он объяснил, что на предыдущем съезде партия уточнила свою идеологию — патриотический социализм.

«Избиратели нас слышат и поддерживают», — добавил политик.

Пресс-секретарь «Справедливой России» Эмилия Затолочная в беседе с 360.ru напомнила, что в феврале 2021 года партия объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России».

«Сегодня, когда процесс интеграции новых движений в единый партийный организм давно завершен, уже нет необходимости в столь подробном и длинном названии», — объяснила она.

Затолочная добавила, что курс политсилы по-прежнему будет направлен в сторону защиты интересов людей труда и укрепления суверенитета страны.

Ранее партия призвала возродить штрафбаты, чтобы осужденные за взяточничество преступники действительно отдавали долг Родине. Миронов допустил, что тогда число желающих заменить тюремное заключение «отправкой на СВО» резко снизится.