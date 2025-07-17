Всех детей в России предложили кормить бесплатно в школах и детсадах

В России необходимо обеспечить бесплатное питание в школах и детских садах для всех детей независимо от дохода и места проживания семей. Об этом в беседе с 360.ru заявил профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Он напомнил, что в сельской местности рождаемость выше, но зарплаты ниже в сравнении с городской. Такой подход снизит расходы семей на эти статьи бюджета. Профессор при этом обратил внимание, что в сельской местности детских садов меньше, чем в городах.

«Нужно перейти на общую для всей страны модель независимо от дохода и места проживания семей. Пребывание детей в детсадах и питание в школах должны быть бесплатными. Потому что ребенок воспитывается до 20-22 лет, пока он не получит образование», — сказал Сафонов.

Также профессор предложил выстраивать бесплатное образование в России для детей в колледжах и вузах.

«Например, если в семье появляется второй ребенок, то бесплатное образование ему должно быть гарантировано. Если семья многодетная, например три ребенка, то все дети должны поступать бесплатно на учебу в колледжах и вузах, потому что в семье это существенный элемент расходов», — отметил он.

Также Сафонов подчеркнул, что нужно переходить от механизма материнского капитала к жилищным сертификатам.

«Тогда мы какой-то результат получим. К сожалению, мы уже прошли период времени, когда можно быть чудесным образом изменить ситуацию с рождаемостью и борьбой с бедностью дешевыми методами», — заключил профессор.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить плату за детские сады на селе, а также обеспечить бесплатным горячим питанием школьников на всем этапе обучения, отмечал kp.ru. Депутат Сергей Миронов также предлагал ввести бесплатные обеды в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ.