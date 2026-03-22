Парковка у московских больниц может стать бесплатной при наличии талона

В Госдуме предложили сделать парковку у больниц бесплатной для пациентов

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил разрешить бесплатную парковку у больниц и поликлиник тем, кто записан на прием к врачу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий обосновал свою инициативу «многочисленными обращениями граждан» по данному вопросу. Пока речь идет только о парковках у больниц в российской столице.

Суть проекта Гусева проста: если человек приехал на прием, он может оставить машину на стоянке рядом с больницей и следующие два часа за парковку не платить.

Чтобы подтвердить свое право на льготу, водителю не нужно раскрывать диагноз, он значения не имеет. Достаточно будет показать электронный талон или бумажное направление от врача. Верифицировать личность пользователя депутат предложил через mos.ru, или через приложение «Парковки Москвы».

Предусмотрел парламентарий и помощь для тех, кто смартфонами не пользуется. Такие водители могут запросить подтверждающий талон прямо на стойке регистрации в больнице.

Чтобы парковки не занимали все подряд по старым талонам, депутат предложил ввести строгие правила. На бесплатное место можно претендовать лишь раз в день.

При этом система автоматически заблокирует повторную попытку припарковаться даром в течение получаса после выезда.

Если эксперимент одобрят, его сначала запустят в тестовом режиме возле нескольких крупных поликлиник в разных районах города, чтобы проверить, как цифровая система справляется с нагрузкой.

