Депутаты предложили ужесточить наказание за езду детей на питбайках в Чехове

За 2025 год в России зафиксировали более двух тысяч аварий с участием подростков на питбайках. В городском округе Чехов за прошлый год произошло пять таких ДТП, в которых пострадали шесть детей и один погиб.

Парламентарии активно обсуждают способы снизить число дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. Поводом для дискуссии стала растущая популярность питбайков, которые пока не ограничены в продаже законодательством.

Встречу на эту тему организовала партия «Единая Россия». Она прошла 18 марта в формате круглого стола.

Инспектор отдела ГАИ ОМВД России «Чеховский» Екатерина Гречихина подчеркнула, что питбайк — это не игрушка, а техника, которая требует навыков вождения. Она призвала родителей не допускать выезд детей на дороги общего пользования.

«Ребенок без прав и без навыков выезжает на дорогу — это бомба замедленного действия, — заявил депутат Госдумы Александр Коган. — Мы должны ужесточить ответственность для взрослых за передачу управления детям, вплоть до конфискации транспортного средства».