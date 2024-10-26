Парфенов отказался комментировать «домыслы и измышления» о ролике с эскортницей

Депутат от КПРФ Денис Парфенов решил не комментировать «домыслы и измышления», порожденные опубликованными в Сети кадрами, на которых очень похожий на него мужчина развлекается с девушкой легкого поведения в думском кабинете. Заявление парламентария процитировал РЕН ТВ.
«В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления», — заявил Парфенов после пленума ЦК КПРФ.
Депутат не ответил журналистам на вопрос о готовности сдать мандат.
Скандальный ролик появился в Сети в сентябре. На кадрах эскортница и депутат развлекаются, предположительно, в думском кабинете.
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало принять меры в отношении депутата Парфенова. Они предложили отправить парламентария на СВО для искупления вины.
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