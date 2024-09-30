«Ветераны России» потребовали отправить Парфенова на СВО

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало принять меры в отношении депутата Госдумы Дениса Парфенова после появившегося в Сети видео, на котором похожий на него мужчина развлекается с девушкой, предположительно, в думском кабинете. Документ появился в распоряжении РИА «Новости» .

Общественники уверены, что искупить вину депутат может только «приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы». Авторы обращения уточнили, что видеоролик вызвал бурную реакцию в обществе, в том числе и у военнослужащих на передовой. Подобные действия могут привести к деградации моральных норм и ценностей, считают «Ветераны России».

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором якобы депутат Парфенов развлекается с девушкой в думском кабинете. Коллеги по партии заявили, что Денис Парфенов — порядочный и интеллигентный человек.