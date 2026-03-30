Памфилову переизбрали председателем ЦИК на третий срок

Элла Памфилова стала первой в истории России главой Центральной избирательной комиссии, переизбранной на третий срок. Решение об ее переизбрании приняли сегодня на первом организационном заседании нового состава ЦИК.

Все 15 членов ЦИК проголосовали за нее единогласно.

Как сообщил ТАСС, член Центральной избирательной комиссии России Николай Левичев предложил кандидатуру Памфиловой на должность председателя нового состава ЦИК. Она согласилась и заявила, что у нее нет самоотвода.

«Спасибо за доверие, за выдвижение, нет», — сказала Памфилова.

Памфилова руководит Центризбиркомом с 2016 года. Ранее председателями комиссии были Александр Вешняков и Владимир Чуров. Каждый из них занимал эту должность по два срока. Первый председатель ЦИК Николай Рябов и его преемник Александр Иванченко, который вступил в должность в 1996 году, проработали по одному сроку.

Ранее Памфилова рассказала, что за последние пять лет Центральная избирательная комиссия вышла на новый качественный уровень и создала мощную систему контроля общества за выборами.