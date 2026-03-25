Памфилова рассказала о новом уровне контроля за выборами

За последние пять лет Центральная избирательная комиссия вышла на новый качественный уровень и создала мощную систему контроля общества за выборами. Об этом рассказала глава ведомства Элла Памфилова.

Она выступила с итоговым докладом о работе комиссии за 2021–2026 годы, сообщил ТАСС.

«Мы вышли на новый качественный уровень. За это время мы создали очень мощную, многослойную систему контроля общества за выборами. И без наблюдателей от партий, кандидатов, от общественности под эгидой общественных палат, никакие выборы сейчас невозможны», — заявила Памфилова.

В конце прошлого года председатель ЦИК рассказала, что электронное голосование не заменит традиционное полностью, а лишь будет идти параллельно. Дистанционные выборы планируют распространить на все регионы, желающие пользоваться этой возможностью.