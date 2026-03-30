Памфилова заявила о намерении ЦИК сохранить бумажные бюллетени на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что бумажные бюллетени сохранят на выборах и в будущем, написал ТАСС . По ее словам, несмотря на развитие технологий, традиционный формат голосования гарантирует надежность избирательного процесса.

«Бумажные бюллетени никуда не денутся», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК стремится внедрять современные решения, однако при этом надо сохранить возможность проведения выборов даже в самых сложных условиях.

Заявление прозвучало на первом организационном заседании нового состава комиссии, где Памфилову переизбрали председателем. Она стала первой в истории России главой ЦИК, занявшей этот пост на третий срок. Ее кандидатуру единогласно поддержали все 15 членов комиссии.

Памфилова руководит Центризбиркомом с 2016 года. Ранее председатели ЦИК, такие как Александр Вешняков и Владимир Чуров, занимали эту должность не более двух сроков, а Николай Рябов и Александр Иванченко — по одному.