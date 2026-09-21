ЦИК признал недействительными более 36 тысяч бюллетеней

ЦИК признал недействительными 36 850 бюллетеней на 20 избирательных участках в 12 субъектах России. Об этом на пресс-конференции сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

«На текущий момент в Бурятии, Крыму, Марий Эл, Сахе, Чувашии, Краснодарском крае, Калужской, Архангельской, Кировской, Самарской и Орловской областях, а также в Москве недействительными признаны 36 850 избирательных бюллетеней», — заявила она.

По словам Памфиловой, наблюдатели зафиксировали два случая вброса бюллетеней, виновные понесут ответственность. Случаев непризнания итогов выборов на избирательных участках не было.

Председатель ЦИК также поблагодарила избирателей, принявших участие в выборах, за ответственность и гражданское мужество.

«Хочу отдать должное нашим избирателям за высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно поучаствовать в выборах», — подчеркнула Памфилова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал на попытки Украины сорвать проведение выборов в России.