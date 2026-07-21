Памфилова рассказала о голосовании на выборах военных в зоне СВО

Председатель ЦИК Памфилова: в зоне СВО военные проголосуют на временном участке

В зоне проведения специальной военной операции голосование военнослужащих на сентябрьских выборах будет проходить на временных избирательных участках. Об этом РИА «Новости» рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Участки организуют на территории воинских частей, а комиссии сформируют преимущественно из военнослужащих. Если подразделения находятся рядом, одна комиссия сможет обслужить два и более подразделения.

По словам Памфиловой, если воинская часть расположена в населенном пункте в пределах избирательного округа, то военнослужащих включат в общий список избирателей. Таким образом они проголосуют на участке, образованном в общем порядке.

Для безопасности выборов ЦИК предусмотрел дополнительные формы голосования: на придомовых территориях, в местах общего пользования и иных площадках. Эти меры коснутся регионов с военным положением.

Ранее Памфилова рассказала, в каких региона будет проводиться электронное голосование на выборах 20 сентября.