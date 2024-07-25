Ответственность за киберпреступления ужесточат в России

Генпрокурор Краснов анонсировал ужесточение наказания за киберпреступления

Фото: Freepik

Россия готовит ужесточение ответственности за преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании ШОС.

В 2020 году Генпрокуратура создала межведомственную рабочую группу по противодействию киберпреступлениям. В ее состав вошли правоохранители и представители других заинтересованных ведомств.

«В рамках ее деятельности с учетом правоприменительной практики подготовлены законопроекты об уточнении составов преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств», — отметил Краснов.

Он добавил, что по предложению ГП депутаты Госдумы рассматривают законопроект о криминализации незаконного оборота баз персональных данных.

Ущерб от телефонных мошенников достиг 15,8 миллиарда рублей, рассказал зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. Зачастую злоумышленники работают с территорий недружественных стран, сообщил RT.

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