Депутат Кирьянов рассказал, что ущерб от телефонных мошенников за прошлый год превысил 15 млрд рублей

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и главы Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, в прошлом году ущерб от телефонных мошенников, пользующихся мобильной связью, дошел до 15,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил НСН .

Депутат подчеркнул, что организованная преступность зарабатывает на доверчивых россиянах баснословные суммы.

«Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями миллиардами рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей», — подчеркнул он.

Кирьянов добавил, что часто преступники звонят из недружественных стран, сообщил RT.