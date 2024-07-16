Депутат Кирьянов рассказал, что ущерб от телефонных мошенников за прошлый год превысил 15 млрд рублей
По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и главы Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, в прошлом году ущерб от телефонных мошенников, пользующихся мобильной связью, дошел до 15,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил НСН.
Депутат подчеркнул, что организованная преступность зарабатывает на доверчивых россиянах баснословные суммы.
«Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями миллиардами рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей», — подчеркнул он.
Кирьянов добавил, что часто преступники звонят из недружественных стран, сообщил RT.