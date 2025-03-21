«Отрежем ему хрен». Депутат предложил радикальные меры, чтобы снизить число абортов

Депутат Вегнер: если мужчина подтолкнул женщину к аборту, его нужно кастрировать

Мужчин нужно наказывать кастрацией за то, что женщина сделала аборт. Такое предложение высказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в эфире телеканала ОТВ .

По мнению парламентария, нужно прекратить возлагать всю ответственность за аборты на женщину. Как считает Вегнер, именно мужчина вместо того, чтобы дать опору женщине, подталкивает ее к аборту.

«Если он ее подтолкнул, и она сделала аборт, давайте вернемся к нему и отрежем ему хрен. Это его зона ответственности. Когда ты залезаешь на нее, ты должен думать, что от этого рождаются дети», — заявил депутат.

По его мнению, именно это и есть то необходимое воспитание, от которого люди отказались.

Ранее стало известно, что московские депутаты разработают законопроект об ответственности за склонение к аборту. Он ограничит проведение процедуры частными медучреждениями и повысит комфорт и безопасность пациенток.