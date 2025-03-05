Мособлдума разработает законопроект об ответственности за склонение к аборту. Он ограничит проведение процедуры частными медучреждениями и повысит комфорт и безопасность пациенток. Проект представят премьер-министру Михаилу Мишустину.

Вопросы демографии обсудили на конференции в Мособлдуме. Сейчас Подмосковье — лидер в ЦФО по рождаемости. В 2024 году этот показатель составил 8,3 на одну тысячу человек.

По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, важно также уделить внимание сокращению числа абортов. Сейчас запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности работает в 19 регионах. Аналогичный законопроект планируют ввести в Подмосковье.

«Мы считаем, что наш закон не только вобрал опыт других субъектов, но также доработан с учетом глубоко изученной практики его применения в других регионах, что сделает его более эффективным», — подчеркнул Голубев.

По словам депутата, благодаря профилактической работе количество случаев прерывания беременности в государственных медучреждениях снизилось в 4,5 раза с 2017 года. При этом в частных их стало в 3,7 раза больше.

Для повышения безопасности женщин Мособлдума разработала законопроект, который улучшит процесс лицензирования медучреждений в части проведения абортов.

По словам советника губернатора Елены Серовой, необходимо также продолжать оказывать поддержку семьям при рождении детей.

«Мы должны делать все возможное для повышения уровня социальной поддержки мамы и ребенка, чтобы мама могла достойно растить и воспитывать ребенка, даже если она одна в семье, или чтобы семья могла поднять и поставить ребенка на ноги», — сказала она.

В ходе обсуждения законопроекта также предложили мотивировать работодателей оказывать поддержку молодым родителям, вводить дополнительную неделю отпуска для многодетных. Кроме того, по мнению экспертов, повысить рождаемость поможет усовершенствование мер поддержки.