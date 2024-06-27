Отменить госпошлину на заключение брака предложили в России

Вице-спикер ГД Даванков предложил отменить госпошлину на заключение брака в РФ

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Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») направил обращение к министру финансов Антону Силуанову с предложением отменить госпошлину на заключение брака. Запрос поступил в распоряжение РИА «Новости».

Даванков предложил «снизить размер государственной пошлины с 350 рублей до 0 рублей». Он рассудил, что в случае увеличения пошлины за развод доходы бюджетов не уменьшатся.

Минфин предложил увеличить госпошлину на расторжение брака с 650 до пяти тысяч рублей. Если нововведение примут, оно вступит в силу с 1 января 2025 года. Размер пошлины предложили поднять и за внесение изменений в записи актов гражданского состояния и выдачу повторного свидетельства о рождении. Желающим изменить имя, возможно, также придется платить пять тысяч рублей вместо нынешних 1600.

Сейчас в России распадаются примерно семь браков из 10. В период с января по октябрь 2023 года в стране зарегистрировали 800,4 тысячи браков и 566,8 тысячи разводов.

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