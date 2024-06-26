Сегодня 18:35 С любимыми не расставайтесь. Как в России планируют бороться с разводами Психолог Миронов раскрыл секрет брака после новостей о росте пошлин на развод 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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В России с 2025 года собираются увеличить пошлины за развод почти в восемь раз — с 650 рублей до пяти тысяч. Это коснется случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, расстаются при взаимном согласии и когда разводятся через суд. Предложение поступило от Минфина. Как часто россияне расторгают брак, что этому способствует и какие факторы могут укрепить семейные узы — в материале 360.ru.

Увеличение госпошлин с 2025 года Помимо подорожания развода, с 2025 года вырастет стоимость внесения изменений в записи актов гражданского состояния. За это россияне будут платить 700 рублей вместо 650, сообщил РБК со ссылкой на проект. Стоимость официальной смены имени, включая выдачу свидетельства об этом, поднимут с 1600 до 5000 рублей. Пошлина за заключение брака не изменится — 350 рублей.

Причины разводов в России и мире В России расходятся примерно 70% пар, то есть семь браков из 10 распадаются. Так, с января по октябрь прошлого года загсы зарегистрировали 800,4 тысячи браков и 566,8 тысячи разводов. Россияне действительно стали чаще разводиться. Бум пришелся на пандемию коронавируса, рассказала 360.ru психолог и сексолог Александра Миллер.

«Люди по привычке жили вместе, без любви, потому что так было удобно. Во время локдауна многие остались запертыми вдвоем. И оказалось, что супругам не о чем даже поговорить, копилось только раздражение», — объяснила специалист.

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Иногда супруги просто не подходят друг другу в быту. Например, один чистюля, а другой может неделями не менять белье. «Бывают случаи, когда один из партнеров „перерос“ другого. Например, человек понял, что хочет более интересную жизнь, много путешествовать, развиваться, а другой только ходит на работу, больше ему ничего не интересно», — добавила психолог. Не стоит забывать и о разном воспитании людей, которые соединились в браке, разном менталитете.

«У меня была клиентка, хорошо воспитанная, из обеспеченной семьи, с манерами. Она влюбилась в максимально простого парня. Когда страсть утихла, девушку стало раздражать все: то, что человек необразованный, что не умеет держаться в обществе. Вскрылась масса других нюансов, в том числе бытовых», — отметила Миллер.

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Кроме того, люди перестают разговаривать, становятся эгоистами либо альтруистами, добавил психолог и кандидат медицинских наук Андрей Миронов. «Еще одна причина — это измены. Также на распад брака могут влиять злоупотребление алкоголем, наркотиками», — перечислил эксперт. Психолог Ирина Ним рассказала 360.ru, что чаще всего люди разводятся, когда перестают «смотреть в одну сторону». «Нет общения, довольно много конфликтов. Если равнодушие появилось хотя бы у одного из партнеров, отношения починить невозможно», — предупредила специалист.

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В браке может уйти любовь, появятся непримиримые обстоятельства. Еще одна большая проблема для многих женатых людей — финансовые трудности. «Союзы рушатся, когда одна из сторон отказывается нести ответственность, особенно когда ее избегает мужчина», — добавила психолог. В некоторых семьях существует насилие. Когда одна из сторон не выдерживает его, браку приходит конец. «Иногда супруги расходятся, если имеют разные взгляды на воспитание детей. Часто женщины тянут на себе семью — и мужа, и детей. В итоге они устают и подают на развод», — отметила Ирина Ним.

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Что влияет на прочность брака «Чтобы семья существовала, нужно соблюдать правило: отношения строят каждый день, и их строят оба. Это самое главное», — заверил Миронов. Если люди уважают друг друга, ценят не только себя, но и партнера, обсуждают проблемы, а не домысливают за другого, заботятся друг о друге, то брак будет крепким, подчеркнул психолог.

В крепких семьях люди принимают друг друга такими, какие они есть, со всеми положительными и отрицательными качествами. У этих людей одни и те же ценности, увлечения и хобби — то есть все то, что объединяет партнеров. Ирина Ним

Почему институт брака разваливается Если ранее брак был необходим, чтобы выживать, то сейчас, когда женщины получили равные с мужчинами права, он уже необязателен, объяснила Ним. «Нет необходимости содержать семью, женщины могут много зарабатывать, есть много готовой еды и нет нужды, чтобы ее кто-то готовил дома, появились клининговые службы, химчистки», — отметила специалист. Из-за этого в Европе назрела проблема: играть свадьбу становится накладно. Люди просто живут вместе либо вступают в гостевой брак. Там институт семьи претерпевает большие изменения.

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Как справиться с кризисом в отношениях Если супруги понимают, что дело идет к разводу, можно разъехаться на время, посоветовала Миллер. По ее словам, трех месяцев для оценки ситуации вполне достаточно: человек поймет, насколько дорожит отношениями и именно этим партнером. Если игра стоит свеч, то следует постараться выстроить правильную иерархию в семье, когда в ней важны не только дети, но и супруги. Поэтому важно иногда оставлять малышей у бабушек и дедушек, с нянями, чтобы побыть друг с другом.

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Можно организовать совместную поездку, путешествие в новое место, устроить романтическое свидание, разнообразить интимную жизнь. «Вопрос с нянями часто ставит семьи в ступор. Сейчас нанять няню не очень дорого. Также есть множество учреждений допобразования, куда можно определить ребенка. Было бы желание, а выход всегда можно найти», — подытожила Миллер.