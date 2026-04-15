В Казахстане изменятся правила расчета утильсбора на машины из РФ и Белоруссии

В Казахстане готовятся к значительным изменениям на автомобильном рынке. С 7 мая 2026 года вступают в силу новые ставки утилизационного сбора для автомобилей из России и Белоруссии, что приведет к подорожанию популярных моделей, сообщил 110km.ru .

Утильсбор на популярные модели Lada из России увеличится в 38,8 раза и составит 29 410 000 тенге (около 4,6 миллиона рублей). Это почти в шесть раз превышает стоимость самой машины у российских дилеров.

Подорожание затронет и другие марки, поставляемые из РФ в готовом виде. Многие дилеры уже начали пересматривать свои планы по поставкам, а потенциальные покупатели — искать альтернативы.