Мишустин поручил организовать отдых для детей из пострадавших от паводка районов Дагестана

Минпросвещения, Минфин и правительство Дагестана должны до 15 июня проработать вопрос летнего отдыха детей из пострадавших от весеннего паводка районов. Об этом говорится в перечне поручений премьера Михаила Мишустина , утвержденном по итогам заседания по развитию Северного Кавказа.

Кроме того, органам необходимо проработать вопрос включения в государственную программу по обеспечению жильем людей, живущих в оползневых районах республики. Для восстановления образовательного процесса в ней могут установить быстровозводимые здания.

Ранее президент Владимир Путин поручил уменьшить количество бюрократических проволочек, из-за которых пострадавшие от стихии в Дагестане не могут получить компенсации, и делать больше конкретных дел.