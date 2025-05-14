Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 100-летию окончания японской оккупации Северного Сахалина, назвал политиков, уехавших из России, городскими сумасшедшими. Его слова привело РИА «Новости» .

«Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей», — заявил он.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области сторонника Алексея Навального, который администрировал проукраинские сайты и через посредника в Главном управлении разведки Минобороны Украины переводил ВСУ деньги. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.