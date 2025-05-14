Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 100-летию окончания японской оккупации Северного Сахалина, назвал политиков, уехавших из России, городскими сумасшедшими. Его слова привело РИА «Новости».
«Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей», — заявил он.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области сторонника Алексея Навального, который администрировал проукраинские сайты и через посредника в Главном управлении разведки Минобороны Украины переводил ВСУ деньги. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.
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