Президент Владимир Путин в свой день рождения встретится с лидерами СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Официального представителя Кремля спросили о графике главы государства 7 октября.

«Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные», — ответил Песков.

Переговоры с лидерами СНГ состоятся вечером. О встречах президента сообщат дополнительно, добавил пресс-секретарь.

Песков также высказался о возможной встрече Путина с американским лидером Джо Байденом. По его словам, в Кремле этот вопрос не обсуждали — для переговоров нет предпосылок. Однако президент открыт для любых контактов, в том числе с главой США.