Песков: в Кремле не обсуждали возможность встречи Путина и Байдена

Каких-либо разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле не велось. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля добавил, что российский лидер открыт для любых контактов, в том числе с президентом США.

Кандидат в американские лидеры Дональд Трамп ранее похвастал связями с Путиным. Республиканец на переговорах с Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает хорошие отношения как с лидером Украины, так и России. Диалог состоялся в Trump Tower в Нью-Йорке.