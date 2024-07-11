«Саботаж какой-то». Учителей России возмутили планы Рособрнадзора начать проверки

Рособрнадзор намерен проверить компетенции педагогов в сентябре этого года. Сами учителя эту новость приняли негативно. Как отметил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в беседе с ведущей 360.ru Еленой Коновой, педагоги и без того подвергаются большому стрессу, поэтому лишние проверки ни к чему.

По его словам, профсоюз готовит коллективное письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

«Реакция [на новость о проверках] была очень эмоциональной и бурной. Люди вообще не понимают, что это такое, для чего это делается. Называют это <…> саботажем каким-то, вредительством», — сказал он.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что анализировать будут в основном показатели школьников. Сама проверка обезличена, ничего заполнять не придется. Однако это не успокаивает учителей. Как объяснил Казаков, на уровне администрации школы «будут все прекрасно знать», что может стать лишним поводом давления на педагогический состав.

«Когда придет очередная проверка в школу, это никаким образом позитивно на школу не повлияет. <…> Зачем создавать ситуацию напряжения в школах дополнительно?» — спросил собеседник Кононовой.

Также Казаков назвал неподходящим время года для подобных новостей. Летом учителя отдыхают и набираются сил. Заявления о предстоящих проверках заставляют волноваться, хотя учебный год еще даже не наступил.