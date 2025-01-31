Основатель школы «Апельсин» Зицер попал в реестр иноагентов

Минюст включил семь человек в реестр иностранных агентов

Семь человек — сотрудники русской службы Би-би-си Илья Абишев* и Елизавета Фохт-Бабушкина*, основатель школы «Апельсин» Вадим Зицер*, журналисты Андрей Новашов* и Владимир Раевский*, блогер Anton S* (Антон Суворкин*) и активист Дмитрий Сухарев* — пополнили реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в еженедельном пресс-релизе .

По данным ведомства, все перечисленные выступали против специальной военной операции на Украине и распространяли фейки о действиях российских властей и материалы других иностранных агентов.

Некоторые из них публично высказывались в поддержку киевского режима. Часть включенных в реестр проживает за границей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий штрафовать иноагентов на сумму до 500 тысяч рублей за невыполнение требований Минюста.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.