Основатель школы «Апельсин» Зицер попал в реестр иноагентов

Семь человек — сотрудники русской службы Би-би-си Илья Абишев* и Елизавета Фохт-Бабушкина*, основатель школы «Апельсин» Вадим Зицер*, журналисты Андрей Новашов* и Владимир Раевский*, блогер Anton S* (Антон Суворкин*) и активист Дмитрий Сухарев* — пополнили реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в еженедельном пресс-релизе.
По данным ведомства, все перечисленные выступали против специальной военной операции на Украине и распространяли фейки о действиях российских властей и материалы других иностранных агентов.
Некоторые из них публично высказывались в поддержку киевского режима. Часть включенных в реестр проживает за границей.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий штрафовать иноагентов на сумму до 500 тысяч рублей за невыполнение требований Минюста.
*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
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