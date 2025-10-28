Оскорбил всю Курскую область? Хинштейн потребовал публичных извинений от Балицкого

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал руководителя Запорожской области Евгения Балицкого за высказывания о жителях Курской области, призвав его публично извиниться. Заявление глава региона опубликовал в своем Telegram-канале .

«Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян <...> Надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона», — сказал он.

Хинштейн назвал недопустимыми слова Балицкого, который во время прямой линии 28 октября обвинил курян в том, что они не защитили свой регион. Депутат отметил, что такие высказывания оскорбляют и живых защитников региона, и тех, кто погиб, защищая Курскую область. Он добавил, что подобные заявления могут быть использованы противником для раскачивания общества.

Как передает «Блокнот Запорожье», высказывание главы региона прозвучало в контексте обсуждения обороны Запорожской области и роли бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного весной по делу о хищении при строительстве укреплений.

«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.

Несмотря на приговор, летом Балицкий наградил Попова региональным орденом, что Кремль тогда счел допустимым.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ в апреле этого года, после почти девяти месяцев боев. В регионе продолжается расследование дел о хищениях при строительстве оборонительных сооружений — под арестом оказались экс-губернатор Алексей Смирнов, его бывшие подчиненные и подрядчики.

Официальной реакции Балицкого на заявление Хинштейна пока не поступало.