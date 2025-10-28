Оскорбил всю Курскую область? Хинштейн потребовал публичных извинений от Балицкого
Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал руководителя Запорожской области Евгения Балицкого за высказывания о жителях Курской области, призвав его публично извиниться. Заявление глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.
«Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян <...> Надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона», — сказал он.
Хинштейн назвал недопустимыми слова Балицкого, который во время прямой линии 28 октября обвинил курян в том, что они не защитили свой регион. Депутат отметил, что такие высказывания оскорбляют и живых защитников региона, и тех, кто погиб, защищая Курскую область. Он добавил, что подобные заявления могут быть использованы противником для раскачивания общества.
Как передает «Блокнот Запорожье», высказывание главы региона прозвучало в контексте обсуждения обороны Запорожской области и роли бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного весной по делу о хищении при строительстве укреплений.
«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.
Несмотря на приговор, летом Балицкий наградил Попова региональным орденом, что Кремль тогда счел допустимым.
Курская область была полностью освобождена от ВСУ в апреле этого года, после почти девяти месяцев боев. В регионе продолжается расследование дел о хищениях при строительстве оборонительных сооружений — под арестом оказались экс-губернатор Алексей Смирнов, его бывшие подчиненные и подрядчики.
Официальной реакции Балицкого на заявление Хинштейна пока не поступало.