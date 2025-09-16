Экс-губернатор Курской области признался в получении откатов за восстановление инфраструктуры в ДНР

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получал взятки не только при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, но и во время восстановления инфраструктуры Мангушского района ДНР. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что общая сумма полученных откатов с сентября 2022 года по август 2024 года составила около 30 миллионов рублей.

Он уточнил, что Смирнов пошел на сделку со следствием. Экс-губернатор подробно рассказал о механизмах получения взяток по обоим направлениям. Его показания стали основой для дальнейшего расследования.

Ранее в МВД сообщили, что часть средств, похищенных при постройке фортификаций в Курской области на границе с Украиной, пошла на взятки сотрудникам региональной Корпорации развития.