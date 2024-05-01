Оружие, потенциал, стойкость. Медведев заявил, что у России есть все для победы | 360°

Власть 01 мая 2024, 10:22 Оружие, потенциал, стойкость. Медведев заявил, что у России есть все для победы Зампред СБ Медведев: у России есть все необходимое для победы РИА «Новости»

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У России есть «все необходимое», и она обязательно победит. Об этом написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что отечественные заводы выпускают «грозное вооружение», перед которым «трепещут враги», и вместе с тем в стране имеется все для благополучия ее жителей.

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«У нас есть все необходимое: технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!» — подчеркнул политик.

Напоследок Медведев поздравил россиян с 1 Мая.

Этим комментарием он сопроводил оригинальный праздничный плакат с надписью «Каждый удар молота — удар по врагу!», стилизованный под советский и призывающий к победе над Украиной. Зампред СБ также выложил этот плакат в своем Telegram-канале, правда, там под постом была только одна фраза — поздравление с Днем труда.