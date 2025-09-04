Орел за столом с Медведем и Пандой. В Москве намекнули на союз с США

Дмитриев опубликовал рисунок с символами стран ШОС и США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал иллюстрацию, посвященную саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Свой пост чиновник разместил в соцсети Х .

В сгенерированном рисунке за круглым столом изображены тигр, медведь и панда — символы Индии, России и Китая. Перед ними стоит самовар и чайная посуда. Эту версию Дмитриев показал 1 сентября.

В четверг, 4 сентября чиновник выложил обновленный вариант картинки: к компании присоединился орел, за спиной которого нарисован флаг США. Новый пост Дмитриев сопроводил одним словом — «Представьте».

Саммит Шанхайской организации сотрудничества завершился в Китае 2 сентября. В нем принял участие президент России Владимир Путин.