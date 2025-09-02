«Лидеры наговорились». Ушаков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае

Ушаков: Путин много раз говорил с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин много общались в ходе ШОС в Тяньцзине и во время переговоров в Пекине. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что между главами государств была масса контактов: они разговаривали во время концерта, за столом, на саммите и на заседании «ШОС плюс».

«Мне кажется, лидеры наговорились», — добавил Ушаков.

Китаист Леонид Ковачич в беседе с RT прокомментировал сближение России и Китая. По его мнению, страны достигли беспрецедентного взаимодействия сразу по нескольким вопросам. Эксперт добавил, что государства сотрудничают в экономической и военной сфере.

Часто совпадают и подходы стран к решению проблем мирового уровня, уточнил востоковед. В качестве примера он назвал выдвинутую Си Цзиньпином инициативу глобального управления, которую поддержал Путин.