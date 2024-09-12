Путин согласился с патриархом Кириллом, что тевтонцам на Руси нужны были души

Во время поездки в старшейший сохранившийся храм Санкт-Петербурга президент России Владимир Путин обсудил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом дипломатический талант Александра Невского. Глава государства согласился с тем, что тевтонцы, в отличие от ханов Орды, жаждали заполучить души русских людей.

В Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры патриарх Кирилл подарил президенту образ святого угодника Петербурга. Путин заявил, что Петр I неслучайно посвятил первый в городе монастырь Александру Невскому, ведь он охранял российскую государственность. Глава РПЦ добавил, что князь умел выстраивать отношения даже с врагами.

«Да, совершенно верно. И удивительно: не ссорился с ханами, потому что ханам нужны были наши карманы, и дал мощный отпор тевтонцам, потому что им нужны были наши души, разобрался очень тонко в этих врагах и противниках», — сказал он.

Путин согласился с патриархом Кириллом. Он напомнил, что выстроенные князем отношения с Ордой позволили сохранить русскую идентичность.

Президент приехал в храм по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского. В последний раз Путин посещал Александро-Невскую лавру полтора месяца назад, после парада в честь Дня ВМФ.