«Орбан из „Игры Престолов“». Дмитриев сравнил премьера Венгрии с Джоном Сноу

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался в поддержку премьер-министра Виктора Орбана в контексте жесткой позиции Венгрии по финансовым вопросам ЕС, связанным с Россией. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству в соцсети X использовал образ из популярной саги, представив Орбана как защитника Европы.

«Премьер-министр Венгрии Орбан в роли Джона Сноу из „Игры Престолов“, защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных, — он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентноспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира», — написал Дмитриев и опубликовал отрывок из сериала.

Орбан назвал предстоящее голосование по процедуре заморозки российских активов «Рубиконом». Комментируя это, Дмитриев также отметил: «Помощь приближается, ведь Центральный банк России подает в суд на Euroclear».

Вечером в пятницу, 12 декабря, ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Брюссель «запустил программу самоуничтожения Евросоюза», за этим последует «шквал ответных мер России».