В Госдуме решение ЕС о воровстве российских активов сочли переходом рубикона

Запад решением о грабеже активов ЦБ России запустил программу самоуничтожения. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России», — отметил парламентарий.

По его словам, таким несправедливым решением Европа закладывает мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты.

Слуцкий обратил внимание, что «партия войны» запускает, по сути, программу самоуничтожения ЕС, разрушая его правовые основы и принцип консенсуса.

Вечером в пятницу, 12 декабря, ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.