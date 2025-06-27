Опрос показал уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину, по данным опроса с 16 по 22 июня, составляет 79,3%. Такие данные привели в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения. Исследование проводилось среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,3% участников опроса (минус 0,6 процентного пункта), уровень одобрения деятельности президента снизился на один процентный пункт и составляет 76,3%», — отметили в соцслужбе.

Деятельность правительства России одобряют 51,5% участников опроса. Работу премьер-министра Михаила Мишустина оценивают положительно 52% опрошенных. Доверие Мишустину выражают 60,9% респондентов.

Респонденты также поделились своим мнением о лидерах парламентских партий. Геннадию Зюганову, главе ЦК КПРФ, доверяют 33,5%. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России — За правду», получил 29%. Леонид Слуцкий из ЛДПР — 23,2%. Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди», набрал 9,2%.

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян проголосовали бы за «Единую Россию», 10,8% — за ЛДПР, 9,6% — за КПРФ, 5,8% — за «Новые люди», 4,1% — за «Справедливую Россию — Патриоты — За правду». 10,2% россиян выбрали бы непарламентские партии.

В апреле результаты опроса показали, что Путину доверяют 80,2% россиян. Второе место в рейтинге доверия занял Мишустин — на вопрос о доверии ему положительно ответили 62,4% опрошенных. Тройку лидеров замыкает глава КПРФ Геннадий Зюганов — 32,9%.