Медведев: атака на резиденцию Путина могла повлечь удар по Украине спецоружием

Атака украинских беспилотников на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области могла стать основанием для применения специального оружия, подобные «игры опасны». Такое заявление в интервью изданию «Коммерсант» сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что европейцы и американцы при предыдущем президенте Джо Байдене постоянно провоцировали Россию на жесткие меры, и сейчас эти провокации продолжаются. В конце года ВСУ атаковали резиденцию Путина большим количеством беспилотников.

«На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев сравнил политику главы киевского режима Владимира Зеленского с методами Третьего рейха. Политик обвинил украинского президента в узурпации власти и применении насилия.