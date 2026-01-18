Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел параллель между методами правления украинского президента Владимира Зеленского и Третьего рейха. Об этом он написал в статье для журнала «Родина» .

В публикации «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны» политик обвинил Зеленского в узурпации власти и использовании насилия.

«При стыдливом умолчании своих западных кураторов и в лучших традициях Третьего рейха украинская власть прибегает к убийствам, незаконным уголовным преследованиям, физическому насилию, угрозам, введению экономических санкций, дискриминации, лишению гражданских прав, принуждению покинуть страну и прочим репрессивным методам в отношении граждан», — написал Медведев.

Зампред Совбеза России также заявил, что украинский народ стал пушечным мясом европейской цивилизации, а агрессивная политика НАТО, Европейского союза и англосаксонских государств — ключевой предпосылкой конфликта в стране.

Ранее Медведев счел последние события в мире одним из своих абсурдных прогнозов прошлых лет.