«Он не человек». Лавров раскрыл, как поведет себя Зеленский после приостановки помощи США

Как приостановка военной помощи из США повлияет на президента Украины Владимира Зеленского, предсказать невозможно. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, согласится ли Зеленский начать переговоры после приостановки военной помощи Штатов.

Ранее украинский лидер заявил о готовности к мирному урегулированию конфликта, заявив, что первые шаги должны включать обмен военнопленными и установление перемирия в воздухе и на море, если аналогичные меры предпримет Россия.

Также он признал, что его недавняя встреча в Вашингтоне прошла не так, как планировалось. Зеленский добавил, что готов действовать и налаживать сотрудничество с США ради «прочного мира». Он также подчеркнул, что готов вместе с командой работать под началом американского главы Дональда Трампа.