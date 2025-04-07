Институт омбудсмена по защите животных хотят создать в России

В России могут создать институт уполномоченного по защите животных — инициативу уже отправили в правительство. Благодаря ей получится контролировать соблюдение законов о животных. О том, что подразумевает под собой законопроект, рассказал в беседе с 360.ru первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

По его словам, институт будет следить, чтобы законы о животных работали на деле, а не только на бумаге.

«Еще это поставит точку в вопросе, кто вообще отвечает за этих собак. Потому что сейчас все кивают друг на друга, а толку нет», — сказал Гусев.

Он подчеркнул, что проблему с собаками на улицах до сих пор не решили. Чаще всего нападают именно те животные, у которых есть хозяева, однако они отпустили питомцев погулять или потеряли.

«Причем законы-то есть, и также готовятся новые. Уполномоченный нужен, чтобы все это контролировать: от маркировки животных до штрафов», — объяснил собеседник 360.ru.

Также Гусев отметил, что люди устали от бродячих животных. Собаки нападают на прохожих, приюты переполнены, происходят регулярные скандалы с жестоким обращением.

«Общество требует решений, а не просто красивых слов, вот и появляются различные инициативы», — сказал он.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил согласовывать с властями покупку крупных собак. По его мнению, это предотвратит попадание питомцев на улицу.