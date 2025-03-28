Депутат Милонов предложил согласовывать с властями покупку крупных собак

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением о введении градации на право владения собакой в городах. Об этом сообщил сайт RT .

По мнению парламентария, небольшие породы собак должны оставаться доступными для свободного содержания, а крупные и опасные породы — контролироваться государством.

С этой инициативой Милонов обратился к Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Он отметил, что проблема бродячих агрессивных собак не решается из-за того, что существующие методы контроля борются с последствиями, а не с причинами появления бездомных животных.

«Оказавшись на улице, мелкие собаки погибают в первые месяцы, а крупные животные сбиваются в стаи и начинают дичать», — подчеркнул народный избранник.

Депутат предложил ввести градацию: разрешить свободное содержание декоративных пород, а владение крупными и опасными породами согласовывать с органами ветеринарного контроля. Это поможет предотвратить попадание таких собак на улицу и решить проблему опасных бродячих животных.